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08 Haziran 2020 Pazartesi 23:32:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 00:13:00

Ekvador ve Guatemala'da KOVID-19'dan ölümler artıyor

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Ekvador'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 642'ye, Guatemala'da ise 252'ye yükseldi

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 642'ye, vaka sayısı ise 258 artarak 43 bin 378'e çıktı.

Guatemala'da KOVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 252 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 263 artarak 7 bin 55'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1261 olarak kayda geçti.

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