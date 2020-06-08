Ekvador ve Guatemala'da KOVID-19'dan ölümler artıyor
Ekvador'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 642'ye, Guatemala'da ise 252'ye yükseldi
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 642'ye, vaka sayısı ise 258 artarak 43 bin 378'e çıktı.
Guatemala'da KOVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 252 oldu.
Ülkedeki vaka sayısı 263 artarak 7 bin 55'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1261 olarak kayda geçti.
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