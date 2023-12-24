Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma

Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına resen soruşturma
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.
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