Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanı yalanı! Kendi kendisini ele verdi

CHP'nin İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunurken Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 50 milyon dolar ( 1,6 milyar TL) değerinde 3 villasının olduğu ve bu yapıları mal beyanında göstermediği iddia edilmişti.

CHP'nin fondaş medyası SZC TV'de canlı yayına katılan İmamoğlu konuyla ilgili konuştu.

"İMAMOĞLU İNŞAATA AİT"

İmamoğlu mal beyanında yazmadığı 1,5 milyar değerinde ki 3 villasının İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, " Bir tüzel kişiliğin oradaki kendi ticari faaliyetlerini bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var. Gizlimiz saklımız yok bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Orda ki mülkümüzde İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir." ifadelerini kullandı.