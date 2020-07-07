İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne getirdiği isim bakın kim çıktı?

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07 Temmuz 2020 Salı 15:23:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 15:39:00

İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne Can Akın Çağlar getirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine görev değişikliği yaşandı. İBB'de Genel Sekreterliğe daha önce CHP tarafından ‘yolsuzluk' ile suçlanan Can Akın Çağlar getirildi. Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek de atamaya tepki gösterdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un emekliye ayrıldığını, bu göreve Can Akın Çağlar'ın getirildiğini duyurdu. Bilindiği gibi Yavuz Erkut KOÇ Holding'in eski CEO'suydu.

Atamasını sosyal medya hesabından duyuran Can Akın Çağlar da "Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul'umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'YE YÖNETİCİ DAYANMIYOR!

Yavuz Erkut'un sadece 1 sene görev yapabilmesi dikkat çekerken İBB'de sık sık yönetici değişiklikleri yaşanması dikkatlerden kaçmıyor. İmamoğlu'nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na ilk altı ayda üç kez atama yaptığı biliniyor... İmamoğlu'nun daireye atadığı ilk Başkan Taylan Engin 3,5 ay, ikinci Başkan Mustafa Gürsoy ise 2 ay görevde kaldı. Boşta kalan göreve atanan son isim ise Utku Cihan oldu. Utku Cihan, halen görevine devam ediyor.

İETT Genel Müdürlüğü'ne İmamoğlu tarafından vekâleten getirilen Alper Kolukısa'nın yerine henüz 1 yıl bile dolmadan Alper Bilgili atandı. Bilindiği gibi, başörtülü İBB çalışanlarına hakaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli de görevden ayrılmıştı.

İBB Ulaşım A.Ş. Başkanı yapılan Murat Ongun, adının skandallara karışması üzerine görevinden alınmış, yerine İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atanmıştı.

CHP DAHA ÖNCE YOLSUZLUK İLE SUÇLAMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, İBB'nin yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'a CHP'lilerin daha önce yolsuzluk suçlamalarında bulundukları belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, Atama duyurusunun hemen ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geçtiğimiz yıllarda Çağlar hakkındaki söylemleri gündeme geldi.

Aykut Erdoğdu, 2012 yılında düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası'nda Çağlar yönetiminde yolsuzluk yapıldığını iddia edip şu an megakentin belediyesine atadıkları ismin istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğdu, söz konusu iddianın yaşandığı dönemde Ziraat Bankası yönetiminde bulunan Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası yöneticiliği görevinden alındıktan sonra BDDK üyesi olarak atandığını belirterek, "Hakkında bu kadar belgeli yolsuzluk iddiası olan bir şahsın BDDK'ya üye olarak atanmaması gerekmekteydi ve Can Bey'in de bu görevi, en azından bu iddialar ortadayken kabul etmemesi gerekirdi. Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar bence istifa etmelidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar açısından görevden almasıdır" diye konuşmuştu.

Konu iktidarı eleştirmek olunca yolsuzluk iddiaları atan CHP'nin aynı ismi kendi yönetimlerine atamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan atamaya tepki gösteren CHP'nin eski Milletvekillerinden Dursun Çiçek, "Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde İstanbul'a tayin isteyen sevgili eşimi Ardahan'a süre Genel Müdür'dür. Bu infaz talimatını kimden aldı?" ifadelerini kullandı.

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