Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber! Danıştay kararı açıklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın usulsüz bir şekilde yardım toplamalarını durduran genelge hakkında açılan yürütmeyi durdurma davası Danıştay tarafından reddedildi.
Koronavirüs salgınının hemen ardından izinsiz olarak yardım kampanyaları başlatan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil CHP'li belediyelere Danıştay'dan kötü haber geldi.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.
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