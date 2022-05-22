CHP tarafından Maltepe Meydan'da düzenlenen mitingde soğuk rüzgarlar esti. 6 partinin destek verdiği ve 50'den fazla ilden otobüslerle partililerin taşındığı mitinge, 'Millet ittifakı'nın belediye başkanları da çağrıldı. Ancak kürsüde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması dikkat çekti. 6'lı ittifakın cumhurbaşkanlığına oynayan iki isim arasındaki bu durum mitingde soğuk rüzgar esmesine neden oldu.

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuki kararı hükümet vermiş gibi gösterdi. CHP Genel Başkanı; "İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet, İstanbul sözleşmesini de engelliyor" dedi. Kılıçdaroğlu, partililerden de daha çok çalışmalarını isteyerek, "Hatalarımız oldu. Mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz" dedi. Irkçılığa karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir kez daha Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini tekrarladı.