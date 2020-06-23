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23 Haziran 2020 Salı 08:26:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 08:26:00

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'yi cezalandırıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ümraniye-TEM bağlantı yolu inşaatını durdurması halkın tepkisine neden oldu. Büyük bölümü tamamlanan yol için vatandaşlar, “TEM'e girmek için 1.5 kilometre daha fazla yol gidip, dönüyoruz” diye isyan etti.

710 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un en büyük 5. ilçesi olan Ümraniye’de yaşayanlar, çevreyoluna çıkışı sağlayacak TEM Bağlantı Yolu inşaatının İBB tarafından durdurulması nedeniyle işkence çekiyor. Alemdağ ve Mithatpaşa Caddeleri üzerinden gelen trafiğin TEM’e çıkışı için tek yol olan Çakmak Köprüsü’nün rahatlatılması projesi 22 Mart 2019’da dönemin AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından başlatıldı.

ÇOĞU TAMAMLANDI

31 Mart 2019 yerel seçimi öncesi Ümraniye’den AK Parti adayı olan eski TOKİ Başkanı İsmet Yıldırım’ın da halkın yanında projeye destek vermesiyle inşaat hızlandı ve büyük bölümü tamamlandı. Ancak İBB seçimlerinin 24 Haziran’da yenilenmesi ile belediye yönetimini alan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, projeyi durdurdu. Projede aylardır çalışma yapılmıyor.

HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ

Şehrin TEM’e bağlanan tek hattında trafik işkencesinden kurtulmayı bekleyen vatandaşlar, İBB yönetimine isyan etti. Akşam'ın haberine göre Belediyeye şikayet dilekçesi yağdıran vatandaşlar, “Bu bağlantı yolunun açılması için uzun uğraşlar verdik. Proje hızlı başladı. Yol bitiyor, trafik çilesinden kurtuluyoruz derken seçimlerden sonra çalışmalar durduruldu. TEM’e girmek için 1.5 kilometre daha fazla yol gidip, dönüyoruz. Oysa bağlantı yolunun açılmasıyla hem yol kısalacak hem de trafik rahatlayacak. Büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen, kalan kısmı bitirilmiyor. Ümraniye halkı cezalandırılmak mı isteniyor? Vatandaşa hizmetin partisi olur mu” dediler.

Sürücüler, TEM’e direkt bağlanacakken, 1.5 kilometre yol kat edip, FSM Köprüsü ve Ataşehir istikametine ulaşabiliyor.

HASTANE YOLU DA YAPILMAMIŞTI

İBB’nin CHP’li yönetimi, daha önce de Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarını yarım bırakmış, yollar Ulaştırma Bakanlığı’nca kısa sürede tamamlanmıştı.

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