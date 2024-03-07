VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnci Taneleri 8 Mart'ı unutmadı
İmamoğlu ile Özel arasında derin çatlak! Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
Düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten enflasyon ve MTV açıklaması
Haiti'deki olağanüstü hal süresi bir ay uzatıldı
Fed'den faiz açıklaması
İsveç'in NATO'ya üyeliği için 11 Mart'ta bayrak töreni düzenlenecek
07 Mart 2024 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 23:28:00

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında derin çatlak! Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

ABONE OL

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında derin çatlak! Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler de seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Seçim sürecine ilişkin yapılan çalışmalar ve siyasi liderlerin söylemleri 24 TV'de yayınlanan Yağmur Yıldız'ın sunduğu "Temsil Heyeti" programında da masaya yatırıldı.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsaydım Murat Kurum'u adaylıktan çekerdim' sözleri hakkında, "Bunu ana muhalefet partisinin genel başkanı söylerse bu ne anlam ifade eder? Bu aslında karşılarında güçlü bir aday olduğunu ve o adayın kendilerini huzursuz ettiğini gösteren bir ifadedir. Bu cümle başlı başına siyasi bir amatörlük cümlesi. Bence burada Özgür Özel'de bir acemilik var." ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU'NA YAKIN ÇEVRELERDEN ÖZGÜR ÖZEL'DEN DUYULAN BİR MEMNUNİYETSİLİK VAR'

CHP ile DEM Parti arasında yaşanan 'Burcu Köksal' olayına ilişkin İmamoğlu'nun sözleri hakkında Acet, "İmamoğlu'nun bu kadar yüksek perdeden konuşması Özgür Özel'e bir göndermede bulunduğunu ve Özel'in yönetemediği için ortaya çıkan boşluğu doldurmak istediği gibi bir intiba da edindim. İmamoğlu'na yakın çevrelerden Özgür Özel'den duyulan bir memnuniyetsizliği fark ediyorum. Oradan aldığımız kaynaklar ve tanıdıklarımız var. Bunu söylüyorlar. Yani Özgür Özel'in İmamoğlu lehine değil aleyhine bir pozisyonda siyasi söylem yürüttüğünü dile getiriyorlar." şeklinde konuştu.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu CHP Özgür Özel Kulis 24 tv
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX