Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş

Perşembe günü The Marmara Hotel’de basın toplantısı sonrası buluştuk” dedi. Buluşmada Küçükkaya’nın 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını anlattığını kaydeden Ongun şöyle dedi: “Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini belirtti. Cumartesi aradım Küçükkaya, Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti.

”2-3 DAKİKA SÜRDÜ"

Görüşmeyi doğrulayan Küçükkaya, "İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştüm. Yıldırım'ın danışmanları ile de görüştüm” dedi. Gazetemizin baskıya girdiği saate kadar Binali Yıldırım'ın danışmanlarından konu hakkında bir doğrulama gelmedi.

Kaynak: Akşam