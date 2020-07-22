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Ekrem İmamoğlu Ayasofya'daki Cuma namazına katılmayacağını açıkladı Yunan medyası sevindi
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22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00:00

Ekrem İmamoğlu Ayasofya'daki Cuma namazına katılmayacağını açıkladı Yunan medyası sevindi

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Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazına katılmayacağını duyuran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan medyasını memnun eden İmamoğlu, manşetlerden inmedi.

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi gündeme geldiğinde Yunanistan'daki bir konferansa video aracılığıyla katılan CHP'li Ekrem İmamoğlu Ayasofya'nın cami olmaması gerektiğini belirtmişti.

Yunanlı bir gazetecinin Ayasofya sorusuna, "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor''demişti.

YENİDEN CAMİ OLMASINDAN KAYNAKLI İLK CUMA NAMAZI

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olduğuna dair karar almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii kararnamesini imzalamış, 24 Temmuz 2020 tarihinde ise Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya Camii olarak açılacağı duyurulmuştu.

YUNANLILAR, CHP'NİN VE İMAMOĞLU'NUN AYASOFYA CAMİİ'NDE NAMAZA KATILMAMASINDAN MEMNUN

Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazına katılmak yerine 24 Temmuz'da Ankara'daki Lozan etkinliğine katılacağını açıkladı. Bu açıklaması ise en çok Yunan medyasında yankı buldu.

Yunanistan'da yer alan medya kuruluşları Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazına İmamoğlu'nun katılmayacağı bilgisini aktarırken bu habere büyük yer verdi. Yunanistan'daki birçok medya kuruluşu Ayasofya Camii ile alakalı her ayrıntıyı anbean haberleştirmeyi sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazına katılmaması Yunanistan'da manşetlere taşındı.

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