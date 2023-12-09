Ekrem İmamoğlu: Akşener'in sözlerini üstüme almadım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" tepkisini üstüne almadı. İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir. Hiç ama hiç üstüme alınmadım" dedi. İETT verilerine göre, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı. Kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arıza meydana geldi. İstanbullular yollarda çile çekerken İmamoğlu İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etti.