VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Aralık ayının yaz rotaları
İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız
Dışişleri'nden Irak'a başsağlığı mesajı
09 Aralık 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 10:45:00

Ekrem İmamoğlu: Akşener'in sözlerini üstüme almadım

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

İBB Başkanı İmamoğlu, İP Genel Başkanı Akşener'in “Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar” tepkisini üstüne almadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" tepkisini üstüne almadı. İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir. Hiç ama hiç üstüme alınmadım" dedi. İETT verilerine göre, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı. Kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arıza meydana geldi. İstanbullular yollarda çile çekerken İmamoğlu İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etti.

Etiketler : ekrem imamoğlu ibb ulaşım hizmet meral akşener
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX