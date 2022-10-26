Ekrana dönüş
Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın başrolünde yer alacağı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosu tamamlandı.
Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın başrolünde yer alacağı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosu tamamlandı. En son Kıvanç Tatlıtuğ'la 'Aşıklar Bayramı' filminde yer alan oyuncu Settar Tanrıöğen ekrana dönüyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, projede oyuncu, 'Abdullah Ünal' karakterine hayat verecek.
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