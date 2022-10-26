Ekrana dönüş

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26 Ekim 2022 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 20:30:00

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Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın başrolünde yer alacağı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosu tamamlandı.

Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın başrolünde yer alacağı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosu tamamlandı. En son Kıvanç Tatlıtuğ'la 'Aşıklar Bayramı' filminde yer alan oyuncu Settar Tanrıöğen ekrana dönüyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, projede oyuncu, 'Abdullah Ünal' karakterine hayat verecek.

Etiketler : kızılcık şerbeti settar tanrıöğen barış kılıç evrim alasya
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