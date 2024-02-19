EKPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
AA'da yer verilen habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.
Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
- Dış politikada yükseliş ABD basınında: Beyaz Saray, Erdoğan'a boyun eğdi!
- Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 36 gözaltı
- EKPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
- Başkan Erdoğan davet etti: Başbakan Rama, Türkiye'ye geliyor
- Ukrayna iki Rus savaşı uçağını düşürdü
- Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı