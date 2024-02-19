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19 Şubat 2024 Pazartesi 18:46:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 18:46:00

EKPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

AA'da yer verilen habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Etiketler : Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuçları EKPSS
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