Başkan Erdoğan Özbekistan'a ulaştı

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek.

Daha sonra akşam yemeğine katılması beklenen Erdoğan'ın yarın Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

ZİRVEDE FİLİSTİN DE ELE ALINACAK

Zirve çerçevesinde bölgesel meseleler görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.