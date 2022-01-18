VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Ekipler 2 metreyi bulan karda hastalanan bebeğe ulaştı
Valilik saat verdi: İstanbul'a kar geliyor
Yunanistan'ın EastMed hazımsızlığı: ABD Türkiye'yi tercih etti
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı: İşte alınan kararlar
"Türkiye olmadan hayırlı karar çıkmaz"
Türk SİHA'ları yasaklansın!
DEVA Partisi'nde istifa: Ali Babacan'a Sezen Aksu tepkisi
Avrupa ülkesi Türkiye ile anlaşmaya geliyor
Kabine yarın Külliye'de toplanıyor
Otomobil fiyatları güncellendi!
Teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı... Semra Güzel'e ait belgeler HDP'nin kapatma davası dosyasına ekle...
Sonunda bu da oldu! Köprüyü çaldılar!
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: Siyaset sahnesinden silinecekler
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Van Gölü Havzası'nda alarm
Dünyanın en iyileri arasında
Çalışana SGK desteği: 1876 lirayı bulacak
Tüketici lehine tarihi adım! Koruma zırhı geliyor
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert tepki
Bu fotoğraf yalan oldu!
Sezen Aksu büyük tepki toplamıştı... Diyanet'ten ders gibi açıklama
Dünya TOGG'u böyle gördü: TeknoTürkler geliyor
18 Ocak 2022 Salı 17:55:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 17:55:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı: İşte alınan kararlar

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı. Toplantıda, dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmasına karar verildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Toplantıda son dönemde dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile enflasyon ve belirleyicileri değerlendirildi, geçtiğimiz ay detayları kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmeler istişare edildi.

1. GENEL EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda, son dönemde genel anlamda dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu kapsamda, 2021 yılı ilk üç çeyreğinde Türkiye ekonomisinin iç ve dış talebin pozitif katkı sağladığı güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiği değerlendirildi. 2021 yılının son çeyreğine ilişkin olarak açıklanan göstergelerin "büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ettiği" gözlendi. Bu suretle, 2021 yılı reel GSYH büyümesinin yüzde 10'un üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

Toplantıda, ayrıca, küresel emtia fiyatları ve küresel enflasyondaki yüksek seyir ile gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki gelişmelerin ülkemiz ekonomisine etkileri de değerlendirildi.

2. ENFLASYON GELİŞMELERİ

Toplantıda, enflasyon ve belirleyicileri değerlendirildi. 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirildi. 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

3. TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE ATILAN ADIMLAR

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alındı, ilerleme durumları değerlendirildi ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa-orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar Kurul üyeleriyle istişare edildi.

Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Etiketler : ekonomi toplantı Koordinasyon Kurulu
İhaneti affetti

İhaneti affetti
Diziye virüs engeli

Diziye virüs engeli
Hayvan barınağına ziyaret

Hayvan barınağına ziyaret
3 bin kişiyi coşturdu

3 bin kişiyi coşturdu
Boşanma aşamasındalar

Boşanma aşamasındalar
Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım

Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım
Pandemi Naz'ı etkiledi

Pandemi Naz'ı etkiledi
Damla sessizliği

Damla sessizliği
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER