Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı: İşte alınan kararlar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Toplantıda son dönemde dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile enflasyon ve belirleyicileri değerlendirildi, geçtiğimiz ay detayları kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmeler istişare edildi.

1. GENEL EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda, son dönemde genel anlamda dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu kapsamda, 2021 yılı ilk üç çeyreğinde Türkiye ekonomisinin iç ve dış talebin pozitif katkı sağladığı güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiği değerlendirildi. 2021 yılının son çeyreğine ilişkin olarak açıklanan göstergelerin "büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ettiği" gözlendi. Bu suretle, 2021 yılı reel GSYH büyümesinin yüzde 10'un üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

Toplantıda, ayrıca, küresel emtia fiyatları ve küresel enflasyondaki yüksek seyir ile gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki gelişmelerin ülkemiz ekonomisine etkileri de değerlendirildi.

2. ENFLASYON GELİŞMELERİ

Toplantıda, enflasyon ve belirleyicileri değerlendirildi. 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirildi. 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

3. TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE ATILAN ADIMLAR

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alındı, ilerleme durumları değerlendirildi ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa-orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar Kurul üyeleriyle istişare edildi.

Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde duruldu.