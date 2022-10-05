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05 Ekim 2022 Çarşamba 18:40:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 18:40:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı. Küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan riskler değerlendirildi ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sürecine yönelik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Son dönemde küresel boyutta önem kazanan enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik güncel gelişmeler de görüşülmüş, bu kapsamda ülkemizde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını da etkin bir şekilde kullanması kararlaştırılmıştır."

Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşama gözden geçirildi

Kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüşmesine imkan veren Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşamanın gözden geçirilerek sisteme ilişkin yol haritasının istişare edildiği belirtilen açıklamada, toplantıda daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçlarının görüşüldüğü ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların üzerinde de durulduğu anlatıldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Küresel ekonomi Fuat Oktay
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