Ekmek teknesi otopark

6 Şubat'taki depremlerde atölyeleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen Malatya'daki tekstilciler, katlı otoparka kurulan atölyelerde yeniden üretime başladı. 35 atölyeye makinelerini dizen esnaf, 3 ay sonra üretmenin sevincini yaşadı.

MAKİNELER TAMİR ETTİRİLDİ

Depremlerden etkilenen Malatya'nın Akpınar Meydanı'nda tekstil alanında faaliyet gösteren ve iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnafa Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezindeki belediyeye ait otopark tahsis edildi. Katlı otoparkın büyük bölümü tekstil atölyelerine dönüştürüldü. Fırat Kalkınma Ajansı'nca altyapısı yaptırılan 35 atölyeye makinelerini dizen esnaf, depremlerden yaklaşık 3 ay sonra atölyelerinde yeniden işe başlamanın sevincini yaşadı.

ÜRETİM SAYISI ÇOK DÜŞTÜ

Tekstil atölyesi sahibi Mehmet Bayduz, depremlerde ve sonrasında zorlu süreçten geçtiklerini söyledi. Bayduz, depremden önce atölyesinde 20'den fazla kişinin çalıştığını, yavaş yavaş personeli toplamaya başladıklarını, 6 Şubat öncesi 6 bin civarında günlük yaptıkları yaka sayısının şu anda 2 bin civarında olduğunu aktardı. Aynı bölgede atölyesi olan 3 çocuk babası Yasin Üstün de "Şu anda otoparkın içindeyiz, ekmek teknemiz burası oldu" diye konuştu.

İsmail Özsüzer 3 ay sonra çalışmaya başladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek "Otoparkta çalışacağım hayatta aklıma gelmezdi, şimdi annemden yeni doğmuş gibi işime dört elle sarılıyorum" dedi.