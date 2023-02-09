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09 Şubat 2023 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 09:47:00

Ekmek mesaisi

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Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için mahalle fırınlarında ekmek pişiriyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde gönüllü kadınlar, depremzedeler için mahalle fırınlarında ekmek yapıyor. Hafik Belediyesi'nin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi.

Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı. Gönüllülerden Mevlüde Kayış "Kimimiz odun getirdi, kimimiz un. El birliğiyle ekmek yapıp göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : sivas depremzede gönüllü ekmek

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