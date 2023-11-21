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21 Kasım 2023 Salı 16:13:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 16:13:00

Ekimde 8 bin 340 Togg trafiğe katıldı

Kaynak: AA

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Türkiye'de geçen ay trafiğe kaydı yapılan her 9 otomobilden 1'i "elektrikli" araçlardan oluşurken bunda kullanımı giderek artan Togg'un katkısı büyük oldu.

Ekimde trafiğe 75 bin 494 otomobilin kaydı yapıldı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışa sunulduğu bu yıl trafiğe kaydedilen elektrikli otomobillerin sayısındaki artış dikkati çekti.

Geçen yıl ekimde trafiğe 963 elektrikli otomobilin kaydı yapılmıştı. Bu yılın aynı ayında ise yüzde 766 artışla sayı 8 bin 340'a ulaştı.

Aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı da yüzde 2,2'den yüzde 11'e çıktı. Böylece, trafiğe kaydedilen her 9 otomobilden 1'i elektriklilerden oluştu.

Ocak-ekim dönemi verilerine bakıldığında ise geçen yıl 5 bin 522 elektrikli otomobilin kaydedildiği görülürken bu yılın 10 ayında yüzde 716 artışla 45 bin 50 elektrikli otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı hesaplandı.

Söz konusu sayıdaki artışın yanı sıra elektrikli araçların, toplam kaydı yapılan otomobiller içindeki oranında da artış gerçekleşti. Geçen yıl 10 aylık dönemde elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 1,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9'a yükseldi.

"SESSİZ VE ÇEVRE DOSTU OLMALARI ÖNEMLİ TERCİH SEBEPLERİNDEN"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli otomobil piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un elektrikli araç bilinirliğini ve kullanımını artırdığını belirten Erkoç, elektrikli araç satışlarındaki artışın ivmelenerek devam ettiğini söyledi.

Erkoç, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının çevreye olumlu etkisi olduğunu, bu araçlardaki ileri düzey teknolojinin de kullanıcılara cazip geldiğini anlattı.

Elektrikli otomobil satışındaki bir yıllık artışa işaret eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçların sessiz ve çevre dostu olması önemli tercih sebeplerinden biri. Ayrıca sürüş konforu da bu otomobillere ilgiyi güçlendiriyor. Öte yandan Türkiye'de artan elektrikli şarj istasyonlarının sayısı da satışları olumlu etkiliyor. Öte yandan, dünyaca ünlü markaların içten yanmalı motor üretimini azaltacağını duyurması bu araçlara ilginin şirketlerde karşılığı olduğunu gösteriyor. Otomobil pazarında araç çeşitliliğin artması sektörümüze de katkı sağlıyor, hem satış hem de bakım yapanlara faydalı oluyor."

Erkoç, ayrıca ÖTV'de yapılan matrah güncellemesinin olumlu bir adım olduğuna değinerek, bazı markaların fiyat güncellemesi yaptığını ancak güncellemenin beklentiyi karşılamadığını, fiyatlarda önemli bir değişime yol açmayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : TOGG TRAFİĞE KATILIM YERLİ ARAÇ
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