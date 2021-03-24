Ekibi yenileyecek

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi bugün "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Akşam'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongre konuşmasında 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.