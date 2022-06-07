Ek gösterge düzenlemesi kime nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşti. Ek gösterge 5 milyon 300 bin memur ve emeklisini kapsayacak ve tüm memurların göstergelerinde 600 puan artış olacak.

Düzenlemeden tüm memurların yararlanacağı açıklandı.



Öte yandan ölüm aylığı alanlar 3600 ek gösterge düzenlemesi olduğunda hak sahipleri de artıştan yararlanabileceği belirtildi.



Birinci dereceye gelmiş hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükselecek

Birinci dereceye gelmiş olma şartı ile tüm hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye yükseleceğini söyleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra birinci dereceye ulaşma imkanı olan 4 meslek dışındaki mesleklerde de 3600 ek göstergeye yükselmeye dair bir durum söz konusu ama burada bir tereddüt var şu an sadece söz verilen 4 meslek grubundakilerin 3600 ek gösterge verilecek. Yasa taslağı Meclis'e indiğinde daha net göreceğiz."

"Hiyerarşik düzeni bozan bir sistem olmaması için müdürlüklerde de düzenlemeler yapıldı" dedi.

Buna göre, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600'den 4400'e çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200'den 3000'e yükselecek.

"EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELER YÜZDE 21-22 ORANINDA ARTACAK"

Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek, maaş ve ikramiye tutarları yılbaşındaki rakamlara göre yükselecek.

3600 ek göstergeye çıkmış kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyelerinin yüzde 21- 22 oranında artacağını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani şöyle 3600 ek göstergede tazminat yansıtma oranları 3000'den 2200'den 3600 çıkınca yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkıyor, dolayısıyla 60 puanlık bir artış oluyor. Bu da emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli bir artışa neden oluyor. 2200'den 3600 çıkan göstergelerde ise emekli maaşında yüzde 25'e yakın bir artış olacak."

"EK GÖSTERGESİ 3000 OLAN GÖREVLİNİN MAAŞI 1234 LİRA ARTACAK"

Artışın memur maaşından çok emekli maaş ve ikramiyelerini etkileyeceğini söyleyen Zengin, "Aktif olarak çalışan memurların maaşları net 120 lira artacak. Zaten bu düzenlemenin bir maaş artış düzenlemesi olmadığı başından beri konuşuluyor. Çalışanların emekli oldukları takdirde, çalışırken aldıkları ile emekli olduklarında alacakları rakamlar arasındaki makası azaltan bir etkisi olması için yapıldı. Sonuç olarak aktif çalışmada çok kısmi bir artış olacak" dedi ve maaş artışlarını örneklerle açıkladı:

"Emekli maaşlarında ek göstergesi 3000 olan bir kamu görevlisi şu anda 5 bin 627 lira maaş alıyor bu 3600 olduğu takdirde 6 bin 861 liraya çıkacak, 1234 liralık fark oradan devreye girecek. 2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi ise şu anda 5 bin 470 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak, oradaki fark da 1391 lira olarak yansıyacak. Emekli ikramiyesi de 44 bin 500 ila 50 bin 500 lira arasında değişecek.

2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi 197 bin ikramiye alırken, 3000 göstergede 3000 bin lira, 3600 göstergede ise 248 bin lira alacak. Dolayısıyla 3000 bin ek göstergeden 3600'e çıkınca 45 bin 500 liralık fark var. 2200'den 3600'e çıkarken ise 50 bin 150 liralık bir fark söz konusu."

Ek gösterge alanlar, kamu çalışanlarının yüzde 60-70'ine tekabül ediyor

Bu kapsama bütün kamu görevlilerin alınması önemli bir şey olduğunu söyleyen Zengin, "Bu düzenleme Cumhuriyet tarihinde çok görülebilecek bir düzenleme sayılmaz. Elbette farklı beklentiler olabilir" diyerek şöyle konuştu:

"Bu 4 meslek grubundaki lisans mezunlarına da 3600 ek gösterge verilmesi gibi beklentiler olabilir. Kamu çalışanlarına hem bu 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmesinin hem diğer bütün kamu görevlilerinin var olan ek göstergelerinin 600 puan artırılmış olması son derece önemli bir gelişme. Bu kamu sistemi açısından da memurlar açısından da önemli bir gelişme.

O yüzden bazı 3600 ek gösterge alan meslek gruplarına baktığımızda neredeyse kamu çalışanlarının yüzde 60-70'ine tekabül ediyor. Kapsam dışında kalan lisans ve ön lisans mezunlarının da bu anlamda beklentileri olması normal."

"Düzenleme hayata geçtikten sonra herkes daha ilerde olacak"

Düzenlemenin birinci dereceye çıkan bütün kamu çalışanlarını kapsaması halinde lisans ve ön lisans mezunlarının da 3600 ek göstergeye tabii olabileceğini söyleyen Zengin, lisans ve ön lisans mezunlarının da birinci dereceye çıkabilme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Herkesin bu düzenlemenin hayata geçtikten sonra, önceki durumundan daha ilerde bir noktada olacağını ifade eden Zengin, "Hiç göstergesi olmayanın bile artık 600 göstergesi olmuş olacak. Yani o sistem içerisinde kendini görmüş olacak" dedi.

ZAMLAR MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Zengin yapılacak zam oranlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklilerinin yılda iki zam dilimi var; ocak ve temmuz ayı. Zamlar toplu sözleşmeye göre alınıyor. Kamu görevlilerine yüzde 30,95 zam verilmişti. Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam aldılar. İkinci zam dilimleri de yüzde 7. Yüzde 7'nin de TÜFE aşan kısmı da enflasyon farkı olarak verilecek. Ama yaklaşık olarak 5 aylık enflasyon farkı ve zamla birlikte yüzde 35,14 zam alacaklar. Artı olarak üzerine haziran ayı enflasyonu eklenecek.

Kamu çalışanları dar ve sabit gelirliler için çalışmalar yapıldığını söylediler. Net bir şey söylemek için erken bu nedenle haziran ayı enflasyonunun bekleneceğini, ortaya çıkacak tabloya göre de adım atılacağını düşünüyorum. İşçi ve Bağkur emeklileri içi bu rakam yüzde 35,64 yani yarım puan fazla."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralıkta yeni düzenleme yapacağız, maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak demişti.

Konuyla ilgili Zengin, "Yüksek enflasyonla tanışmamız aralık ayında olmuştu ve yükseliş devam etmişti. Öyle görünüyor ki aralık ayı, yüksek enflasyonu yaşadığımız dönemin verilerini aralık ayı daha net bir biçimde görecektir. Dolayısıyla o rakamlara bakılarak yeni düzenlemeler yapılacağı, adım atılacağı Sayın Bakan Bilgin'in sözlerinden anlaşılıyor" diye konuştu. **

EYT SORUNUNDA SON DURUM NE?

Bakan Vedat Bilgin'in net bir şekilde çalışma hayatının, emekçilerin sosyal meselelerinin dosyası elimizde dediğini hatırlatan Zengin, "Sayın Bakanımızın ifadelerinden benim anladığım bu konuda da bir adım atılma ihtimali yüksek" dedi.

ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜRER?

Bakan Bilgin'in ifadesi ile var olan sorunların dosyalarının tek tek açıldığını, bitirildiğinde diğer konuya geçildiğini aktaran Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sözleşmeli personel var, ardından aralık ayındaki maaşlar ve diğer hususlar söz konusu. EYT düzenlemesinin aralık ayının ardından gündeme geleceğini düşünüyorum. Şahsen ilerleyen dönemlerde daha kuvvetle muhtemel bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum."