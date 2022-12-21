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21 Aralık 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 10:00:00

Ejderha dövmeli Hanımağa'ya polis baskını! İşkence çiftliğinde yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynak: Sabah

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Balıkesir'de kurdukları "işkence" çiftliğinde esnaftan haraç toplayıp genç kızlara işkence eden çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis baskınıyla yakalanan çetenin hanımağası Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti.

Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre: Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.

Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı.

Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler : Rabia Dilruba C operasyon Ejderha dövmeli hanımağa genç kızın parmaklarını kesti
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