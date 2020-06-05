Ehliyetlerle ilgili önemli karar! 2 yıl sonra değiştirmek zorundalar
Kaynak: AA
Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.
Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olan kişilerin Türkiye'de araç kullanma şartları değişti.
TÜRK EHLİYETİ İLE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDALAR
Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. 6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.
Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek. 6 ayın sonunda yabancı sürücü belgelerini Türkiye'nin sürücü belgesi ile değiştirmek zorunda kalacaklar.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
- Türkiye'nin mücadelesini övdü
- Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
- CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
- Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
- Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
- Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama