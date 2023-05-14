Eğlenceye seçim yasağı

Türkiye bugün sandık başına giderken seçim yasakları da dün devreye girdi. Dün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı bugün sandıklar kapanana kadar yapılamayacak. Propaganda içeren haber ve yayınlar da olmayacak.

ALKOL SATIŞI OLMAYACAK

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bugün ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Buna göre saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

DÜĞÜN YAPILABİLECEK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.