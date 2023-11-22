Eğitimin güzel yüzleri

Milli Eğitim Bakanlığı "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak. Ankara'ya davet edilen öğretmenler, üstün başarı göstermiş, öğrencilerinin hayatını değiştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıklarıyla dikkat çeken isimlerden oluşuyor.

BAŞKENTTE AĞIRLANACAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış öğretmenleri başkentte ağırlayacak. MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla Ankara'da başlayacak.

HEPSİ BÜYÜK GURUR YAŞADI

Ankara'da özel resepsiyona davet edilen öğretmenler, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş isimlerden oluşuyor. Davet alan öğretmenler büyük gurur yaşadı.

Ankara'da sosyal bilgiler öğretmeni Sümeyra Temizhan "eğitimde fark yaratan" isimlerden biri. Temizhan'ın ilk görev yeri olan Ağrı'da, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi sınavlarında 120 soruyu tam yapan öğrencileri oldu.

Bursa'da biyoloji öğretmeni Şenay Uçar özgün ve farklı konularda birçok çalışma yürüttü, hazırladığı projeler ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye girdi.

Elazığ'da görev yapan matematik öğretmeni Tuba Özer 2011'de bilim ve sanat araştırmalarını teşvik amacıyla yürütülen "Bu Benim Eserim" projesi kapsamında danışmanlık yaptığı çalışmayla Türkiye birincisi oldu.

SEVGİ EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN ÇABALIYOR

Erzurum'da köy okullarında kendi imkanlarıyla bilim şenlikleri düzenleyen fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler de Fark Yaratan Öğretmenler listesine giren isimler arasında yerini aldı. Kız çocuklarının eğitimi konusuna ağırlık veren Güler, "Çocuk işçiliğinin önlenmesi, sevgi evlerinde kalan çocuklarının sosyalleşmesi gibi sosyal projelerde çalışmalar yürütmekten onur duyuyorum" dedi.

TÜRK SAVAŞ SANATLARINI TANITIYOR

Samsun'da görev yapan ve başkente davet edilen tarih öğretmeni Civan Çelik'in Türk savaş sanatları hakkında çalışmaları bulunuyor. Çelik, Osmanlı ok ve yay yapım sanatı olan kavsilik ile kemankeşliğin yaygınlaştırılması için projeler yürütüyor.