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Eğitime kar engeli... Ardahan'da okullar tatil edildi
21 Kasım 2023 Salı 09:54:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 09:54:00

Eğitime kar engeli... Ardahan'da okullar tatil edildi

Kaynak: AA

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Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Etiketler : ardahan eğitim kar
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