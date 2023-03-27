27 Mart 2023 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 18:54:00
"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.
Bakan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.
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