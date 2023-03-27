VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siyasilerden Fransa'ya sert tepki: Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz!
"Görevlerimizin bilincindeyiz"
"Bor Karbür Fabrikası'nda üretim yok" iddiası yalanlandı
"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor"
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor
"Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz"
27 Mart 2023 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 18:54:00

"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor"

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.

Bakan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı mahmut özer tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX