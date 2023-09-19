Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi
Kaynak: AA
Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.
Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.
İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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- Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi