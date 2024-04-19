Ege'den o isimlere sert sözler!

Şarkıcı Ege, en iyi şarkılarının yer alacağı Best Of albümünü 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı son olarak sevilen şarkısı 'Senden Uzak'a klip çekti. Aynı şarkı için ilk önce New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege, görüntüler içine sinmeyince bu sefer İstanbul'da çekmiş olduğu klibi yayınladı.

Ünlü şarkıcı, popüler kimliklerin şarkı söylemeleri hakkında, "Şarkı söylemek ya da dans etmek, oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne adaletle. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor. Anı olarak bakıyorlarsa mahsuru yok, onun dışında herkes kendi işini yapmalı." açıklamasında bulundu.