VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon ...
Türkiye-Tanzanya arasında yeni dönem başlıyor!
Ermenistan şartları kabul etti! Azerbaycan'a ait köyler iade edilecek
Ermenistan şartları kabul etti! Azerbaycan'a ait köyler iade edilecek
360 ekranında yepyeni bir macera! Ataman ile Devr-i Alem başlıyor
360 ekranında yepyeni bir macera! Ataman ile Devr-i Alem başlıyor
19 Nisan 2024 Cuma 16:34:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 16:34:00

Ege'den o isimlere sert sözler!

ABONE OL

Şarkıcı Ege, popüler isimlerin şarkı söylemesine tepki gösterdi. Best Of albümü hazırlayan Ege, "Anı olarak bakıyorlarsa mahsuru yok, onun dışında herkes kendi işini yapmalı." dedi.

Şarkıcı Ege, en iyi şarkılarının yer alacağı Best Of albümünü 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı son olarak sevilen şarkısı 'Senden Uzak'a klip çekti. Aynı şarkı için ilk önce New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege, görüntüler içine sinmeyince bu sefer İstanbul'da çekmiş olduğu klibi yayınladı.

Ünlü şarkıcı, popüler kimliklerin şarkı söylemeleri hakkında, "Şarkı söylemek ya da dans etmek, oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne adaletle. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hâlâ oyuncuyu izliyor. Anı olarak bakıyorlarsa mahsuru yok, onun dışında herkes kendi işini yapmalı." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Ege Pop Şarkıcı Tepkisi Best Of Albümü Mahsur Yok
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX