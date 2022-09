Yunanistan raahat durmuyor!

Geçen hafta S-300'lerle Türk F-16'lara kilitleme yapan Yunanistan, bu kez uluslararası sularda Ro-Ro gemisini hedef aldı. Dün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi. Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

BOTLARIMIZI GÖRÜNCE KAÇTILAR

Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

GEMİ İSABET ALDI

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor. Gemi, Çanakkale Kumköy Limanı'na çekildi.

TÜRK KARASULARINA GİRMEMİZİ BEKLEDİLER

Gemi yetkilisi Cengiz Oluç, saldırı anını şöyle anlattı: "20 dakika sürdü. Silah doğrultuyorlardı. Video çektim. Botun numarasına kadar belli. 602 numaralı bot. Gemi personelini güvenli bir yere topladık. Sakindik. Saldırı 13:30 gibi başladı.14:00'ye kadar devam etti. Korna çalarak süratle geldi. Türkçe 'Dur kaptan' diyerek seslendiler. Biz Türk ana karasının batısındaydık. Gördüğümüz yer Midilli Adası mı diye kontrol ettim. Midilli Adası'nı geçtiğimizi teyit etti. Bot gemiye yaslandı. Gemiye çıkma teşebbüsünde bulunmadılar. Bizi durdurmak istediler. Telsizden Kumkale Trafik İstasyonu'na anons yaptım. 5 dakika sonra 2. bot geldi ve ilk gelen bot ateş etmeye başladı. Etrafımızda manevra yaptılar. İki bottan ayrı ayrı ateş açıldı. İlk gelen bot geminin pervanesine dolanması için halat atmaya çalıştı. Bizi her gördüklerinde silah doğrulttular. Her botun üzerinde 10'dan fazla kişi vardı. Somali'den ayrıldık 15 gün oldu. Her saat geminin konumu yazılı. Geminin nereden geçtiği dakika dakika belli."