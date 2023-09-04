Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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