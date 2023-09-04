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04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00:00

Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : izmir aydın manisa sağanak
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