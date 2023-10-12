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Ege'de sıcaklık 10 yılda 2 derece artacak
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12 Ekim 2023 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 08:01:00

Ege'de sıcaklık 10 yılda 2 derece artacak

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Ege Bölgesi'nde sıcaklığın 10 yılda en az 2 derece artacağı öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde sıcaklığın 10 yılda en az 2 derece artacağı öngörülüyor. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Vaheddoost, "Bir taraftan ormanlık alanı düşününce ormandaki zemin daha kurak olacak, dolayısıyla yangına daha meyilli olacak, yani yangınlar daha sık gerçekleşecek. Akarsular azalacak, akarsulardaki su miktarı azalınca barajlardaki su azalacak dolayısıyla enerji üretiminde ve içme suyunda sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Etiketler : Ege Bölgesi Babak Vaheddoost Sıcak
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