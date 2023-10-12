Ege'de sıcaklık 10 yılda 2 derece artacak

Ege Bölgesi'nde sıcaklığın 10 yılda en az 2 derece artacağı öngörülüyor. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Vaheddoost, "Bir taraftan ormanlık alanı düşününce ormandaki zemin daha kurak olacak, dolayısıyla yangına daha meyilli olacak, yani yangınlar daha sık gerçekleşecek. Akarsular azalacak, akarsulardaki su miktarı azalınca barajlardaki su azalacak dolayısıyla enerji üretiminde ve içme suyunda sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

