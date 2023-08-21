Ege'de peş peşe deprem
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[05.84 km]Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-21
Saat:10:59:09 TSİ
Enlem:37.967 N
Boylam:27.152 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/VwPmjuIZ3F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[06.46 km]Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-21
Saat:10:57:46 TSİ
Enlem:37.958 N
Boylam:27.134 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/6Q5OarPDEn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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