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21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:18:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:18:00

Ege'de peş peşe deprem

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Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ege denizi kuşadası körfezi deprem
Miço Karan

Miço Karan
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