Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tünelleri açıldı
Kaynak: TRT Haber
Ege ve Akdeniz'deki kentleri birbirine bağlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Pamukkale, Antalya ve Muğla gibi önde gelen turizm merkezleri arasındaki yolculuk süresini güvenli bir şekilde kısaltmak amacıyla başlatılan Denizli Çevre Yolu Projesi tamamlandı.
"Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, kronometreyi sıfırladı"
İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara hattından gelip Antalya ve Muğla yönüne gidecek trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak projenin en zor aşaması olarak gösterilen Honaz Tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
Cankurtaran ve Ovacık mahallelerindeki 2 bin 640 metrelik 2x2 şeritli tünellerin açılmasıyla birlikte ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.
ZAMANDAN VE YAKITTAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK
Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek.
Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.
- Başkan Erdoğan: 6'lı masanın taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu genç diplomat adayları ile buluştu
- Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tünelleri açıldı
- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama
- "Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, kronometreyi sıfırladı"
- "Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyalarda var olduk, kahramanca yaşadık"