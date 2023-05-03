Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin batı kısımlarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
- Etnospor Kültür Festivali Afet Bölgesine Yayılıyor
- İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
- İstanbul Güvenlik Forumu'nda Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü ele alındı
- İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Lee oldu
- Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı