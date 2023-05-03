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03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:21:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:21:00

Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin batı kısımlarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz bölgeleri İzmir Muğla
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