VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesi'nden 'gecekondu' kararı: İzinsiz yıkılamaz
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Canlı yayında Ataklı için çarpıcı ifadeler: Hangi geri zekalı yazdı bunu!
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
İstanbul Valiliği'nden provokasyon girişimlerine ilişkin açıklama: 132 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir ilçede seçimler tekrarlanacak!
03 Nisan 2024 Çarşamba 23:17:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 23:17:00

Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

ABONE OL

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : AFAD Ege Denizi 3.8 büyüklüğünde deprem
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX