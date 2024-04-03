Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[134.78 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-03
Saat:22:58:20 TSİ
Enlem:36.13972 N
Boylam:26.11028 E
Derinlik:30.92 km
Detay:https://t.co/4fFXJkfEAJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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