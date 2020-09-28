Ege Denizi'nde bir korkutan deprem daha!
Kaynak: AA
Ege Denizi açıklarında Gökçeada'ya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi açıklarında Gökçeada’ya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.12'de 37,57 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.
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