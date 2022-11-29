Ege Denizi'nde saat 07:32'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
29 Kasım 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 08:00:00
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son Dakika Haberleri.. Ege Denizi'nde saat 07:32'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ula ilçesi güne depremle uyandı. AFAD bölgede sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıklayarak verileri de paylaştı.
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