Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-13
Saat:05:23:09 TSİ
Enlem:39.03861 N
Boylam:23.20444 E
Derinlik:5.68 km
Detay:https://t.co/s2CAmtbR3A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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