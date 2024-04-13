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13 Nisan 2024 Cumartesi 07:03:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 07:03:00

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : ege denizi deprem afad
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