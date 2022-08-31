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31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:24:00

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.

Etiketler : ege denizi deprem afad kuşadası
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