Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin 216 kilometre açıklarında saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.