VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Eski İsrailli Başbakandan erken seçim çağrısı: "Çok geç olmadan!"
Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e tepki: "Birlikte takoz koyuyorlar"
İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
19 Ocak 2024 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:23:00

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

ABONE OL

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin 216 kilometre açıklarında saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : deprem ege denizi 44 büyüklüğünde
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX