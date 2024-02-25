Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
İzmir Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 73 kilometre uzaklıkta.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[73.48 km]Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:01:59:01 TSİ
Enlem:38.73639 N
Boylam:25.55944 E
Derinlik:7.44 km
Detay:https://t.co/GEuw5LOmni@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi