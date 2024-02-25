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25 Şubat 2024 Pazar 07:04:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 07:04:00

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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İzmir Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 73 kilometre uzaklıkta.

Etiketler : izmir karaburun deprem
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