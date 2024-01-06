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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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06 Ocak 2024 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 15:10:00

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İzmir'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde an itibariyle olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : izmir aliağa deprem
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