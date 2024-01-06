Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İzmir'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde an itibariyle olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.