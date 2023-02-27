Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi Foça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nin Foça açıklarında, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi -[04.87 km]Foça (İzmir)
Tarih:2023-02-27
Saat:21:22:21 TSİ
Enlem:38.638 N
Boylam:26.701 E
Derinlik:14.5 km
Detay:https://t.co/EbSCjZTXNg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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