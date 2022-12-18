Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 11,42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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