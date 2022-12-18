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18 Aralık 2022 Pazar 08:57:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 08:57:00

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 11,42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : ege denizi deprem afad
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