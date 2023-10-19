Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Haberleri.. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[69.85 km]Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-10-19
Saat:07:25:34 TSİ
Enlem:36.987 N
Boylam:26.471 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GllqYmFhrK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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