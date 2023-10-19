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19 Ekim 2023 Perşembe 08:25:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 08:25:00

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Haberleri.. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.

Etiketler : deprem Ege Denizi AFAD
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