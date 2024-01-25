Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[128.01 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-25
Saat:20:59:38 TSİ
Enlem:35.65583 N
Boylam:26.82778 E
Derinlik:33.72 km
Detay:https://t.co/qwbxtx5Gvs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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