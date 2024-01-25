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25 Ocak 2024 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 21:42:00

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : deprem afad ege
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