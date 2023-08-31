Ege Denizi'nde deprem

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31 Ağustos 2023 Perşembe 12:19:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 12:19:00

Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : ege denizi deprem afad
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