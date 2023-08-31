Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[83.84 km]Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-31
Saat:11:37:59 TSİ
Enlem:35.95 N
Boylam:27.286 E
Derinlik:12.59 km
Detay:https://t.co/Ule1tF5UQu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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