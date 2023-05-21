VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız"
Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı
Nene Hatun vefatının 68. yılında anılıyor
Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı
Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 14 Mayıs seçimlerine ilişkin gönderme
21 Mayıs 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 08:00:00

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 7,59 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 293,13 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Etiketler : ege denizi deprem afad datça
Cannes'da şıklık yarışı

Cannes'da şıklık yarışı
"Anneler Günü'nü kutlamadım"

"Anneler Günü'nü kutlamadım"
Türk erkeği romantik değil

Türk erkeği romantik değil
Ses 5 yaşında

Ses 5 yaşında
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX