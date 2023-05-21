Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 7,59 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 293,13 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) -[293.13 km]Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-21
Saat:07:36:08 TSİ
Enlem:35.075 N
Boylam:24.882 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/QKhEuMxfgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- "Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız"
- Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı
- Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 14 Mayıs seçimlerine ilişkin gönderme
- "28 Mayıs'ta kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz"
- 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
- Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor