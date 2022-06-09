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09 Haziran 2022 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 11:52:00

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları da takip ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Efes 2022 tatbikatının gece faaliyetleri dün yapılmıştı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı TATBİKAT Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı
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